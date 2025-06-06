Els joves recuperen la festa de l’Adesiara
Del segle XIX, es va restituir als 70 però la pandèmia la va aparcar
L’associació de Joves de Riner ha recuperat la festa de l’Adesiara, que se celebrarà demà al poble de Freixinet i que preveu activitats culturals i gastronòmiques. Aquesta celebració tradicional, que vol preservar la manera tradicional de cuinar als municipis, es remunta a finals del segle XIX i va deixar de celebrar-se a començaments dels anys 70. El 2013 l’ajuntament de Riner i l’Associació de Veïns de Freixinet van recuperar la tradició encara que de nou es va abandonar per la pandèmia.
Entre les novetats d’aquesta edició destaca el dinar popular, que inclourà l’escatxiruta (una espècie de sopa de Riner) i caragols cuinats segons sis receptes tradicionals de la zona. La jornada comptarà amb l’espectacle El Cabaret del Pagès, un ball de gegants i un taller de danses tradicionals.
L’objectiu de l’entitat de joves passa per crear vincles amb els grans i mantenir la tradició i les receptes de la cuina més ancestral.