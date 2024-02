Durant tot el mes de febrer, hi ha programades festes de Carnaval als diferents pobles de la comarca de l’Urgell. En el cas de Castellserà, la rua amb animació va tenir lloc diumenge passat, dia 11 de febrer, amb una àmplia afluència de participants, com es pot veure a la imatge. El cap de setmana passat va ser el torn de Belianes, Guimerà i la Fuliola, entre d’altres, mentre que alguns com Maldà esperaran al pròxim cap de setmana.