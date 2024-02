Esterilitzar colònies i aconseguir nous socis, reptes de TarreGATS

Tàrrega compta des del 2018 amb una associació que treballa per controlar les colònies felines. Es tracta de TarreGATS que, a més, des de fa un any gestiona la gatera municipal de la capital de l’Urgell, equipament que es va posar en funcionament el 2021.

Maite Lara, una de les voluntàries, fa un balanç “positiu” d’aquest any “malgrat les dificultats econòmiques que tenim per pagar totes les despeses, especialment les veterinàries –que són eternes–, de fet vam tancar el 2023 amb un considerable deute pendent”. I és que poder gestionar la gatera municipal els ha permès comptar amb un espai en el qual poden atendre més gats i molt millor, però aquest fet també ha suposat més despeses. El balanç d’aquest primer any al capdavant de la gatera municipal de Tàrrega és d’un total de 80 felins atesos i 60 donats en adopció. En aquests moments TarreGATS té una vintena de voluntaris.Pròximament, l’ajuntament portarà a terme una actuació de millora a la gatera. A la gàbia més gran, s’habilitaran diversos compartiments més petits. Un dels hàndicaps és que els gats agafen moltes malalties i han d’estar molts dies en quarantena, per la qual cosa necessiten més espais per evitar el contacte entre els felins i que puguin encomanar-se en cas de tenir una malaltia.TarreGATS va nàixer amb l’objectiu d’implantar el CER (Captura, Esterilització i Retorn) a les colònies felines de la ciutat (n’hi ha entre 30 i 40 de comptabilitzades), fet que no han pogut aconseguir per les contínues urgències que han d’atendre. De cara a aquest any, pretenen impulsar accions en aquest sentit, com campanyes als diferents barris per a les seues colònies. Està previst començar per la zona de Sol Ixent i el seu polígon industrial, on hi ha una nombrosa colònia felina amb gates malaltes que cada vegada que crien transmeten malalties als seus petits. Malgrat tot, el fet que tots els gats atesos estiguin esterilitzats ja contribueix a disminuir la població, ja que molts procedeixen de les colònies. Amb referència a aquestes, també estan en coordinació amb la majoria d’alimentadors i estan pendents que l’ajuntament els entregui el carnet que els autoritzi a alimentar els felins.

L’associació demana ajuda per ‘eternes’ despeses veterinàries

Des de TarreGATS fan una crida a la ciutadania a col·laborar amb l’entitat i la gatera municipal per poder atendre millor els felins i poder cobrir totes les despeses, especialment les veterinàries. Entre les maneres de col·laborar-hi, es pot oferir ser casa d’acollida amb valoració prèvia; fer-se socis (amb una quota mensual d’un mínim de 5 euros o una quota anual d’un mínim de 20 euros); fer donatius puntuals; inscriure’s en el Teaming, o donatius de pinso i/o sorra (normal o conglomerada). En cas que alguna persona vulgui visitar la gatera, pot contactar per WhatsApp al 611707368 en horari de tardes o a través de les xarxes socials i el correu electrònic tarregats@gmail.com. Demanen més conscienciació ciutadana a totes aquelles persones que decideixin tenir un gat o qualsevol altre d’animal perquè es tracta d’“éssers vius”.