Bellpuig celebrarà divendres la festa de la Mare de Déu dels Dolors amb la seua tradicional processó que iniciarà la Setmana Santa a Ponent (vegeu el desglossament). La Congregació dels Dolors de Bellpuig és l’encarregada de portar a terme tots els preparatius de la festa. La seua presidenta, Beneta Santiveri (primera dona que ostenta el càrrec), va explicar que “la junta de la congregació està formada per quatre membres de quatre dels sis passos de la processó (un és dels joves –el de Natzarè– i l’altre és el de la Verge dels Dolors) que estan distribuïts en diferents carrers del poble”.

Santiveri va afirmar que “la festa dels Dolors es viu amb molta il·lusió i molta devoció a Bellpuig, tant en les misses del septenari com en les de divendres dels Dolors, l’església està plena” i va destacar que “tenim una llista de priors voluntaris per a força anys”. Malgrat això, la família a la qual li havia tocat aquest any, no ha pogut per problemes de salut i s’ha sortejat entre el pas de la Pietat: els priors seran Ramon Vilalta i Maria Inmaculada Bori i els discrets: Jaume Guim, Antonio Calafell, Dolors Florensa i Dolors Pujades.Membres de la Congregació dels Dolors es van reunir dijous passat a la nit a l’església de Sant Nicolau per deixar-la a punt. Entre les tasques que van realitzar hi havia la de vestir amb la seua capa la marededeu dels Dolors i decorar la parròquia amb els elements característics de la festa. Durant aquesta setmana els membres dels diferents passos també es reuniran per deixar-los enllestits i per decorar-los amb flors naturals de cara a la processó de divendres.

La processó dels Dolors començarà a les 22.00 hores des de l’església

La magna processó penitencial dels Dolors a Bellpuig, amb més de 300 anys d’història, recorrerà aquest divendres a partir de les 22.00 hores els ravals de Bellpuig. En aquesta ocasió es farà el recorregut llarg que passa pels carrers de la part alta de la localitat. La processó estarà presidida pels sis passos (Oració, Natzarè, Encontre, Calvari, Pietat i Mare de Déu dels Dolors) acompanyats dels Armats, amb els de Flix com a convidats; els capellanets; les blanquetes; els penitents; la Banda Municipal de Música de Bellpuig i els priors i discrets juntament amb membres de la congregació i autoritats.