Castellserà aconsegueix a la fi tancar i netejar l'abocador

Després d’anys de moltes gestions, Castellserà ha aconseguit a la fi dir adeu a l’abocador, situat a la finca de la Guixera, on des dels anys 80 del segle passat es duien a terme abocaments descontrolats.

Fa un mes que Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat, treballa en la restauració ambiental d’aquesta finca abandonada situada dins de l’espai natural de la Serra de Bellmunt-Almenara. La Generalitat ha invertit en el projecte uns 900.000 euros. L’alcalde, Marcel Pujol, mostra la seua “satisfacció” perquè “després d’anys de moltes gestions, hem aconseguit la millora d’aquest espai”.

Pujol destaca que “quan acabin els treballs, habilitarem nous camins d’accés i una petita zona d’aparcament, així com un espai verd en el qual s’explicarà la història de la finca de la Guixera, en què plantarem espècies arbustives i arbres autòctons”.Els treballs van començar amb una neteja general retirant i tractant els residus que hi havia dipositats segons la normativa vigent, especialment en els de tipus III (coneguts com a residus sanitaris específics de risc).

Val a destacar que durant la neteja es va localitzar una espècie de flora que podria ser Limonium tournefortii, que està amenaçada. Els botànics l’estan acabant d’identificar després de delimitar la zona. Pujol afirma que “és una bona notícia, que en un futur reforçarà la importància de la finca de la Guixera dins del seu espai natural”.En aquests moments, les tasques se centren en la remodelació morfològica amb aportacions de nova terra.

Les obres es van licitar per 819.895 euros i tenien tres contractes més vinculats: de coordinació de seguretat i salut que ascendia a 6.238 euros; de direcció d’obres, de 32.975 euros, i de controls de qualitat, de 8.412 euros, és a dir, una inversió total de 867.520 euros.

A finals dels anys 70, l’empresa Guixos Borda de la localitat va posar fi a l’activitat vinculada al guix i va deixar d’explotar aquesta finca. Aleshores, l’ajuntament va arribar a un acord amb la propietat perquè es convertís en un abocador de residus municipals i, més endavant, de residus comarcals, activitat que va mantenir fins a la construcció de l’abocador comarcal a Tàrrega, que va ser inaugurat a mitjans dels 90.

Durant aquests anys els abocaments es van dur a terme sense cap mesura protectora ni cap actuació preventiva. Malgrat la posada en marxa de l’abocador comarcal, els abocaments a la finca de la Guixera Castellserà van continuar de forma incontrolada fins a l’actualitat. L’alcalde recorda que “el vas mai va ser declarat com un abocador, fet que ens ha complicat molt trobar subvencions per clausurar-lo”.

L’any 2006, el consistori, davant les denúncies de la Generalitat per pressionar la restauració de l’espai, va plantejar habilitar-hi un abocador de residus industrials tipus II, que va fer que es constituís una plataforma veïnal en contra, projecte que aquell mateix any es va retirar, encara que l’ajuntament i la plataforma van acordar continuar treballant junts per aconseguir una solució al problema. Des d’aleshores es van anar encarregant diferents estudis amb propostes informant en tot moment els veïns, que les van votar totes negativament.

Finalment, l’any 2020, l’ajuntament va adquirir la finca de la Guixera, que era precisament una de les condicions perquè la Generalitat pogués actuar i el 2021 es va portar a terme una primera actuació de neteja retirant més de 300 metres cúbics de pneumàtics amb una inversió de 40.000 euros finançats per l’Agència de Residus de Catalunya.