VÍDEO | La Unión de brigadas, dedicada la “neteja de propaganda colpista” arranca un rètol sobiranista a Agramunt

La denominada Unión de Brigadas va arrancar dijous a la matinada la pancarta “Som República” que el CDR Agramunt i Ribera del Sió va penjar l’any 2018 a l’exterior del pavelló poliesportiu de la localitat.

Aquest col·lectiu –que es defineix a si mateix com una “brigada de neteja de propaganda colpista”– va penjar ahir un vídeo a YouTube i X en què es veu l’acció i en el qual expliquen que “es tracta d’un poliesportiu municipal al municipi d’Agramunt, freqüentat per joves i on els tuercebotas dels CDR tenien col·locada aquesta pancarta des de l’any 2018. Unión de brigadas la neutralitza”.

L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va confirmar ahir l’acte vandàlic i va explicar que “estudiarem quines accions emprenem”. Anteriorment, havien arrancat l’estelada i la senyera de l’ajuntament.