Jaume Aligué: «Sant Eloi és fruit de 111 anys de la implicació de la societat civil»

Quina valoració fa d’aquests 26 anys com a president?

Es poden emmarcar dins de la positivitat. Quan vaig entrar, vam fer una diagnosi del parc per planificar futures actuacions a fi d’arreglar les zones que presentaven un estat decadent. Això ens va portar, per exemple, a ampliar la plaça de la Mare de Déu de Montserrat, a arreglar la font del Congrés i el passeig d’accés, la font de la Granota, a restaurar la font de la Guitarra i a construir la placeta de sant Magí, entre altres.

I el finançament, va ser complicat aconseguir-lo?

Durant els primers anys vam tenir la gran sort de comptar amb l’ajuda de l’Obra Social de La Caixa i altres entitats d’estalvi. Quan vam celebrar el centenari, feia tres anys que la Caixa d’Estalvis i Pensions havia complert també 100 anys a la ciutat i la col·laboració va ser molt estreta. Ens hem mogut molt i hem anat rebent ajuts de diferents administracions. Des del 2010 fins a l’actualitat, a més, hem portat a terme un conjunt de millores gràcies a la subscripció popular, com els 14 trams de la barana de forja i la restauració de l’ermita. Cal remarcar també el suport dels socis. Soc un enamorat de la societat civil, aquest país és el que és gràcies al que ha fet la societat civil i el Parc de Sant Eloi és el que és gràcies a l’obra dels Amics de l’Arbre, que és el treball de quatre o cinc generacions de la societat civil targarina. Si creus en les coses, lluites per aconseguir-les, i aquest ha estat el nostre secret.

Existeix encara algun projecte pendent?

Molts, encara que depenen dels recursos. Un és la plaça dedicada a Joaquima de Vedruna que volem inaugurar el 2027 per commemorar la seua arribada a Tàrrega el 1827.

Malgrat el suport de l’ajuntament, també hi ha hagut alguna disputa?

Sí, un dels temes més qüestionats per part de la junta directiva ha estat la instal·lació d’un parc caní al Parc de Sant Eloi. Esperem que desaparegui del seu punt actual.

Els actes vandàlics també són recurrents, alguna solució per frenar-los?

Són recurrents però es deuen a petits grups o persones que desgraciadament estan mancats de cultura i sentiment de pertinença a la societat.

Rosa Maria Perelló, primera dona al capdavant de l’entitat

Rosa Maria Perelló es va convertir el 27 d’abril passat en la desena presidenta i en la primera dona al capdavant dels Amics de l’Arbre. Per a Aligué, “l’assemblea va ser històrica ja que després de 111 anys es va trencar l’esquema i una dona va passar a presidir l’associació”. Aligué afirma que “Rosa Maria Perelló és una dona d’un gran valor que ha trencat molts estereotips a Tàrrega, ja que ha estat la primera dona presidenta del grup de teatre BAT, la primera dona alcaldessa de la ciutat, la primera dona presidenta de la diputació de Lleida i, a més, la primera dona que assumeix la presidència de l’entitat més antiga de Tàrrega, a excepció de la Societat de Sant Antoni Abat”. Aligué no seguirà a la junta directiva per “no condicionar”, però està disposat a ajudar i crearà una brigada per regar el parc.