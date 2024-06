Foment de la biodiversitat

Vallbona de les Monges s’ha consolidat com un municipi que fomenta la biodiversitat del seu entorn natural i dona a conèixer la Vall del Mandanell apostant per un turisme sostenible. L’acció central que explica aquest objectiu és Vallbonatura, certamen que el cap de setmana va celebrar la desena edició amb èxit de participació en la vintena d’activitats organitzades paral·lelament a una fira mercat de productes de proximitat que va tenir lloc dissabte a la plaça del Monestir i a l’exposició dels Espais Naturals de Ponent que es pot visitar a l’oficina de turisme.

Minerva Sellés, una de les organitzadores, va destacar que “estem molt contents perquè ha vingut molta gent” i va afegir que “en aquest aniversari hem apostat per diversificar les activitats per atreure públic de totes les edats”.Les ponències van anar a càrrec, entre d’altres, de Katarina Kostik, experta en agricultura regenerativa i biodiversitat, que va parlar sobre l’impacte i la importància dels pol·linitzadors en la biodiversitat. Andoni Canela va exposar el projecte Panteres, un viatge de cinc anys que va fer amb el seu fill Unai a la recerca dels últims grans felins. José Luis Gallego va tractar de la importància de preservar la biodiversitat i Laura Núñez va analitzar la fotografia de fauna com a eina de conservació. Va destacar també el taller starlight amb el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades divendres a la nit. Malgrat no poder veure cap estrella perquè el cel estava ennuvolat, va ser una sessió interessant alhora que pedagògica. També hi va haver propostes perquè els petits prenguin consciència de la biodiversitat, com el contacontes L’home que fabricava caixes niu, així com l’alliberament de fauna salvatge amb Marc Valls ahir al migdia. Finalment, hi va haver descobriment del territori a peu o en bici.

