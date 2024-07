Segar i Batre de la Fuliola per a tots els públics

Les tradicionals festes del Segar i el Batre de la Fuliola van renovar el format en la 44a edició “per fer-les més àgils per als segadors”, va destacar la presidenta de l’Associació de les Festes del Segar i el Batre, Lluïsa Solsona, que va afegir que “volem cuidar l’entitat i la desena de segadors. L’antic treball al camp era molt dur i hem decidit oferir petites demostracions en hores convingudes”.

Nombroses persones es van atansar durant el matí d’ahir a l’era de la Fuliola per veure en primera persona com es feien antigament les tasques del camp, des de la sega a mà amb dalla a la sega mecanitzada amb tractor i lligadora o la trilla (separar el gra de la palla) amb la forca. Si bé aquesta és la part central del Segar i el Batre, la festa es va completar amb altres activitats més lúdiques per “atreure públic familiar”, segons Solsona.

Entre les novetats, els visitants van poder disfrutar d’un esmorzar amb forca, com els que feien antigament els segadors. També hi va haver demostracions d’antics oficis com la filadora o el cisteller i es va presentar el llibre Terra de segadors, de Montse Rubinat, amb Francesc Canosa.

Les festes van rebre ahir la visita del diputat provincial Òscar Martínez; el president del consell comarcal de l’Urgell, José Luis Marín; i l’alcalde de la Fuliola, Jaume Ferrer, que van destacar la importància de mantenir viu i recordar aquest patrimoni.