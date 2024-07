Tàrrega estrena un punt d'atenció turística

detail.info.publicated acn

Tàrrega compta des d'aquest dilluns amb un nou Punt d'Atenció Turística (PAT) ubicat al Museu Tàrrega Urgell que ofereix informació i propostes turístiques de la ciutat i la comarca de l'Urgell. L'espai obrirà tots els dies de la setmana, també dissabtes i diumenges, coincidint amb l'horari del museu. La iniciativa és una col·laboració entre la Regidoria de Turisme de Tàrrega i l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Urgell. Des de l'ens comarcal destaquen que el punt permetrà reforçar la marca Urgell i donar resposta a les demandes dels visitants. Per la seva part, l'alcaldessa Alba Pijuan ha dit que era "inconcebible" que una capital com Tàrrega, rica amb patrimoni i una activitat cultural inacabable" no tingués un punt d'informació.

El municipi disposa, així, d'un punt específic on atendre consultes turístiques, en especial durant els mesos d'estiu, caps de setmana, ponts i festius. Proporciona informació turística de Tàrrega i d'altres indrets de la comarca perquè el visitant descobreixi els principals atractius de la zona, a més de dades sobre restauració i pernoctació.

El nou punt dependrà de l'Oficina de Turisme Comarcal de l'Urgell, dins la Xarxa d'Oficines de Turisme de la Generalitat. A més de la informació que s'hi pot trobar, també es resoldran consultes a través de correu electrònic, xarxes socials i telèfon.

El president del Consell Comarcal de L'Urgell, José Luis Marín, ha destacat el reforç que suposa per al territori l'obertura d'aquest punt d'atenció turística, el qual s'afegeix als ja existents a Agramunt, Bellpuig, Vallbona de les Monges, Verdú i Vilagrassa. "Treballem constantment amb tots els agents del sector turístic com restauració o cases rurals per millorar el servei i ajustar-nos a les demandes dels visitats", ha apuntat.

Per la seva part, l'alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú ha assenyalat que l'obertura del nou punt s'acompanya d'altres accions com són la "la posada en circulació de nous articles promocionals de marxandatge de Tàrrega o la propera edició d'un nou fulletó turístic del municipi". En aquest sentit, des de l'àrea municipal de Turisme també s'han posat en marxa darrerament perfils de xarxes socials i s'ha actualitzat el web de turisme.

L'horari del punt d'atenció turística serà de dilluns a dimecres de 10 a 14 h; dijous i divendres de 10 a 14h i de 17 a 20h; els dissabtes d'11 a 14 h i de 17 a 20 h; i els diumenges i festius d'11 a 14 h