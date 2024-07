El rugbi més inclusiu es consolida a la capital

El Club Esportiu Alba va impulsar un equip de rugbi inclusiu a començaments d’any i sembla que el projecte ha arribat per quedar-se. Actualment Rugbi Tàrrega compta amb una trentena de jugadors que el 5 de juliol passat van celebrar la festa del rugbi a la ciutat amb un partit amistós després de mig any d’entrenaments dos vegades per setmana.

Des del Club Esportiu Alba van explicar que “el partit va ser realment interessant, es va veure un rugbi ordenat, seriós i amb uns jugadors amb ganes de donar-ho tot al camp”.Els jugadors es van distribuir entre l’equip del Mario, de roig, i l’equip del Txus, de negre, “els dos entrenadors que ens han sabut transmetre els valors d’un esport exigent, de contacte, però amb unes normes molt clares i molt, molt respectuós”, van apuntar en aquest sentit des del Club Alba.Després de 80 minuts de rugbi intens, el resultat final va ser de 22 a 5 a favor de l’equip del Txus. “Malgrat el resultat, la sensació era que no hi havia guanyadors i derrotats, va ser una gran victòria per a tots els jugadors i aficionats que van gaudir d’una gran tarda de rugbi, on no van faltar ni les crispetes. I com és tradició, no hi ha partit de rugbi sense el famós tercer temps, en el qual tots els jugadors s’obliden del que ha passat al camp i celebren conjuntament la trobada esportiva. Aquesta va tenir lloc a La Soll, on hi va haver parlaments, agraïments, sopar, cançons i festa per a tots els jugadors, amics i acompanyants, “per acabar la temporada de la millor manera”, van afegir fonts del Club Alba.L’objectiu del Club Esportiu Alba, que atén persones amb discapacitat, és obrir-se a tota la ciutadania i ser inclusiu, i aquest equip de rugbi n’és un bon exemple.