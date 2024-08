No a violències sexuals

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha format una dotzena de persones perquè puguin atendre el Punt Violeta. El consistori l’instal·la a les festes multitudinàries de la ciutat per prevenir l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals, masclistes i LGTBIfòbiques als espais públics. Així mateix, ofereix assessorament i actua davant d’aquest tipus de successos.

Aquest ha estat el segon curs d’aquest tipus organitzat a la capital de l’Urgell. El primer va tenir lloc l’any 2022 i el primer Punt Violeta a Tàrrega es va instal·lar a la festa major del maig del 2019. La regidora de Feminismes, Alba Castellana, va destacar la importància d’impartir formació per treballar en un Punt Violeta. “És essencial poder oferir una bona i ràpida atenció en cas d’un incident, i és necessari comptar amb personal propi per poder oferir un discurs coherent i una intervenció adequada”, va afirmar.L’ajuntament de Tàrrega vol que les persones que atenen en el Punt Violeta siguin professionals i no voluntaris. Ariadna Castellà, educadora social especialitzada en perspectiva feminista i formadora del curs, va explicar que els participants van aprofundir en el marc teòric amb perspectiva feminista per saber aplicar el protocol del departament d’Interior de la Generalitat, al qual s’ha adherit l’ajuntament de Tàrrega.

S’instal·la el Punt Violeta per Cap d’Any, Carnaval, festa major, Paupaterres, Festival Reggae i FiraTàrrega

Tant Castellà com Mireia Fontanet, tècnica de l’àrea de Feminismes de l’ajuntament, van lamentar que moltes de les instàncies del Punt Violeta no acaben arribant a les dependències policials, de manera que “aquests casos són considerats la xifra negra perquè no són oficials”. Fontanet ho va atribuir a la creença que els processos judicials són molt llargs i no acaben reparant el dany.

Augmenten els casos amb menors implicats

Els últims anys han augmentat els casos d’assetjament, abús i agressions sexuals. Castellà ho va atribuir a dos factors: l’increment de la sensibilització i el reforç institucional que fa que es coneguin els recursos existents i s’utilitzin (com és el cas del Punt Violeta), i l’augment substancial de les violències sexuals en les quals els agressors són menors. Val a assenyalar que a l’Estat espanyol s’han incrementat en un 116% els últims cinc anys, la qual cosa s’ha vinculat al consum de pornografia.El Punt Violeta té també la funció de prevenir i dissuadir aquests casos, segons Fontanet.