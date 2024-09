Un pas de vianants a Tàrrega reservat "als més valents"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega ha emès una denúncia pública sobre la preocupant i perillosa situació en la qual es troba actualment el carrer Sant Agustí, una de les principals vies de la capital de la comarca de l’Urgell. Els veïns han expressat la seua creixent frustració a causa de les nombroses dificultats que enfronten diàriament a l'intentar transitar per aquest carrer, tant vianants com conductors. Segons la denúncia, resulta pràcticament impossible creuar el pas de vianants, ja que es troba bloquejat per una sèrie d’obstacles que comprometen seriosament la seguretat dels qui intenten utilitzar-lo.

Entre els problemes assenyalats destaquen la presència d’arbustos i vegetació descontrolada, que envaeix la vorera i dificulta el pas dels vianants, especialment de persones grans, nens o aquells amb mobilitat reduïda. A això se sumen branques caigudes que obstrueixen el pas i generen un risc potencial de caigudes o accidents. A més, s’esmenta un fanal tort que no només afecta la il·luminació nocturna del carrer, sinó que també representa un perill estructural, ja que pot caure en qualsevol moment si no es prenen mesures immediates. Per agreujar la situació, el paviment està aixecat, la qual cosa no només entorpeix el trànsit, sinó que també incrementa el risc d’ensopegades, caigudes i lesions per als qui caminen per la zona.

La Federació ha fet un anomenat urgent a les autoritats municipals perquè actuïn de manera ràpida i eficaç amb l’objectiu de solucionar aquests problemes. Segons els veïns, la falta de manteniment en aquest carrer ha generat un deteriorament progressiu que, en el dia d’avui, afecta greument la qualitat de vida dels residents i visitants de la ciutat. La situació, a més, suposa un incompliment de les normatives d’accessibilitat i seguretat viària, la qual cosa agreuja encara més la indignació de la comunitat local.

Els veïns també han expressat la seua preocupació pel fet que aquesta situació no és nova i que, malgrat les repetides queixes i sol·licituds presentades al llarg dels mesos, no s’ha dut a terme cap acció significativa per part de l’ajuntament. En aquest sentit, la Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega ha subratllat la urgència d’una intervenció immediata, ja que consideren que la falta d’atenció no només perjudica la imatge de la ciutat, sinó que també posa en risc la seguretat dels seus habitants.