Èxit de la marxa contra l'Alzheimer de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 300 persones van participar aquest diumenge malgrat el mal temps en la 22 edició de la Marxa Popular contra l’Alzheimer, organitzada per l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC) i el Club d’Atletisme 100x100 Fondistes. Els participants van sortir de Tàrrega i van arribar fins a Verdú, per tornar després a la capital de l’Urgell, on els esperava el grup infantil de Diables BAT. Per la seua banda, la presidenta de l’AFATC, Teresa Robert, es va mostrar “molt satisfeta” amb la bona resposta de la ciutadania, que un any més va mostrar el seu suport a la causa. En aquest sentit, i malgrat l’amenaça de pluja, Robert va afirmar que “la il·lusió i la força segueixen intactes, no les podem perdre perquè la nostra gent s’ho mereix”.

També va explicar que “la matinal és una de les activitats més importants que organitzem per recaptar diners per a les activitats dels nostres usuaris”, que actualment són més de seixanta. L’entitat està construint un nou centre de dia.La jornada central dedicada al Dia Mundial de l’Alzheimer, que es va commemorar dissabte, va acabar amb “una doble actuació celestial”, segons Robert, al Teatre Ateneu, a càrrec de l’Escola de Dansa Tàrrega i el grup Ondara Gòspel.