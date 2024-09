La riuada de Santa Tecla genera interès

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

“La rubinada de Santa Tecla del 1874 és una de les riuades més extenses i que ocupa una superfície més elevada amb danys i amb cabals màxims que hem pogut trobar dels últims 500 anys a l’interior de Catalunya”, va afirmar ahir Carles Balasch, professor honorari de la Universitat de Lleida (UdL), en la conferència oferta a Tàrrega en el marc del cicle de xarrades dedicades a la rubinada de Santa Tecla coincidint amb el seu 150 aniversari. Balasch va indicar que “Tàrrega va ser l’epicentre dels fets” i el municipi més afectat, amb més de 200 víctimes mortals i nombrosos danys materials.

Malgrat això, tant Balasch com el director tècnic del Museu Tàrrega Urgell, Oriol Saula, van revelar que la rubinada de Santa Tecla del 1874 no és la més greu que ha patit Tàrrega al llarg de la història, sinó que va ser encara pitjor la de la Guerra dels Segadors del 1644, amb més de 300 morts i amb l’aigua arribant a 3 metres d’altura com recorden unes marques a la plaça de Sant Antoni, mentre que la de Santa Tecla es va quedar en els 2 metres, com també deixen patent tres plaques en diferents carrers de la ciutat com la de Sant Agustí o la de les Piques.Saula va afirmar que “Tàrrega compta amb un dels patrimonis més importants a l’Estat de marques de riuades i d’inundacions al llarg de la història”. El director tècnic del Museu Tàrrega Urgell va dir que les dades d’aquesta riuada estan documentades en un llibre de Josep Salvadó i Burló que “explica vivències i desgràcies de les persones que van patir aquesta rubinada. És un llibre realment estremidor que narra uns moments tràgics que va viure la població de Tàrrega”. Saula també va apuntar que “després d’aquesta riuada es va construir una nova muralla perquè les que havien aguantat des de l’època medieval, del segle XIV, van quedar devastades i es va fer una nova muralla amb la pedra de les antigues i aprofitant també la pedra de l’antic convent de Sant Agustí que també va quedar totalment derruït per la força de l’aigua del 1874, i alguns barris com el de Sant Agustí també van quedar completament arrasats”.El director tècnic del Museu Tàrrega Urgell va anar explicant tots aquests detalls als nombrosos visitants durant el recorregut guiat que van oferir per alguns dels carrers més afectats per la rubinada de Santa Tecla, acompanyats per l’Associació Guixanet i el Cacauero, personatge que van crear el 2015 en record a Pau Farré, veí de Tàrrega que durant la riuada del 1874 va salvar la vida de 45 persones nadant.Per la seua part, l’alcaldessa de la capital de l’Urgell, Alba Pijuan, va reconèixer que “aquesta rubinada va afectar el creixement urbanístic de la ciutat i ens continua afectant”.