L’ajuntament de Castellserà va retre homenatge ahir als seus veïns més grans, amb menció especial per a aquelles persones que han complert el 90è aniversari així com per als matrimonis que han celebrat mitja vida junts. L’alcalde, Marcel Pujol, va destacar que es tracta d’una festa molt emotiva que serveix per retre homenatge a aquelles persones que han construït el poble.