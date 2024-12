45 comunitats energètiques es reuneixen a Bellpuig

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Llotja de Bellpuig va acollir dissabte passat al matí l’assemblea general d’Osona Energia Cooperativa (OECOOP), que impulsa i dona servei a comunitats energètiques de tot Catalunya. Es tracta de la primera vegada que aquesta cooperativa de segon grau celebra una assemblea a la demarcació de Lleida.

En el transcurs de l’assemblea es va fer un repàs del treball portat a terme per OECOOP, Femmes i les seues cooperatives associades, destacant el gran impacte en les sol·licituds CE-Implementa i Projectes Innovadors, línies d’ajuts impulsades per l’IDAE per finançar actuacions energètiques –fotovoltaica, bateries, punts de càrrega de vehicles o generació tèrmica, entre altres– de comunitats energètiques. OECOOP va informar que ha acompanyat en la presentació de més d’una quarantena de sol·licituds –una vintena de les quals a la demarcació de Lleida– que suposen inversions de més de 7 milions d’euros i més de 5 mW d’energia renovable instal·lada.

“Articular un nou sistema energètic plenament descarbonitzat i democràtic”

Actualment, OECOOP compta amb quaranta-cinc comunitats energètiques a Catalunya constituïdes com a cooperatives i associacions i preveu incorporar-ne una trentena més a curt termini, moltes de les quals comunitats energètiques de Ponent que ja es troben en fase de definició de projectes energètics i de reforç social. El creixement d’OECOOP i de les comunitats energètiques associades es portarà a terme combinant la prestació de serveis professionals, com els que poden oferir OECOOP i Femmes, amb la dedicació de les persones sòcies, tal com va insistir la presidenta d’Energies Compartides de Bellpuig i Seana (ECOBS), Lourdes Mora, que va aprofitar per agrair tot el treball que es realitza de forma voluntària. Sense aquesta tasca, el gran moviment d’impuls i consolidació de comunitats energètiques a Catalunya no s’estaria produint. Finalment, Ermen Llobet, president d’OECOOP, va exposar que “l’objectiu estratègic últim és el d’articular, a través de la intercooperació, un moviment ciutadà de comunitats energètiques que es converteixi en un agent significatiu i referent en un nou sistema energètic plenament descarbonitzat i democràtic”.