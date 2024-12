Un incendi crema un cobert de palla i un magatzem a Anglesola

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers treballen aquest dilluns en les tasques d'extinció d'un incendi, afavorit pel vent, que ha cremat un cobert de palla i una nau de magatzem de palla d'una granja al camí de la Plana d'Anglesola (Urgell). Els Bombers van rebre l’avís cap a les 10 de la nit de diumenge i han activat vuit dotacions, que han prioritzat evitar la propagació de l'incendi. Ara, hi mantenen un dispositiu d’extinció amb tres dotacions.

Una imatge de l'incendi a Anglesola aquest diumenge a la nit.Bombers de la Generalitat

El foc no ha afectat una tercera nau ni la granja i, amb maquinària agrícola, s’han retirat bales de palla que es trobaven a l'exterior, al sud de les naus afectades. Com a mesura preventiva per la presència de fum, s'ha demanat als habitatges propers que no obrin les finestres, ja que està previst que els pallers fumegin diversos dies. Cap persona ha resultat ferida.