Cartaes consolida la marca que dona una segona vida a residus tèxtils

Cartaes, empresa de reinserció de Tàrrega, va crear fa dos anys i mig, al març del 2022, la marca Upcycled Cartaes amb l’objectiu de donar una segona vida a residus tèxtils que els entraven a la deixalleria, concretament a aquelles peces que, al trobar-se en un estat no adequat, no es podien vendre a les botigues i havien de descartar. Actualment, l’equip d’Upcycled Cartaes està format per tres professionals alhora que serveix d’aprenentatge laboral amb salari per a persones en projecte de reinserció social que surten d’allà amb un ofici en demanda. La seua prioritat ara són els encàrrecs a l’engròs, com poden ser els del projecte sit-culs, coixins per a espectacles, que tant èxit han tingut.

Amb la finalitat de visibilitzar la marca i el seu compromís amb el medi ambient mantenint els recursos dins del cicle, disminuint la necessitat d’extreure noves matèries primeres verges, dissabte van presentar el nou aparador del seu taller situat al carrer Major de Tàrrega que va ser obra dels alumnes que cursaven quart del grau de disseny a l’ESDAPC a l’Escola Ondara de Tàrrega el curs passat. El projecte, titulat Vaya telas!, es va plantejar com una caixa negra nua amb fons obert per visibilitzar el taller des del carrer amb diferents escenes (bosses, faldilles...) organitzades en uns plafons perforats mòbils amb múltiples funcions. Els plafons utilitzen teles per reforçar l’aparador amb paraules vinculades a la filosofia de la marca. Lluïsa Gabarra portaveu d’Upcycled Cartaes, va posar en relleu aquestes sinergies mentre que des de l’Escola Ondara van assenyalar que va ser el seu primer projecte real.