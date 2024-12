La fira De Prop tanca l'onzena edició amb satisfacció per les vendes

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Preixana va tancar ahir l’onzena edició de la fira De Prop amb bon sabor de boca. L’alcalde, Jaume Pané, va afirmar que “la valoració d’aquesta fira de productes de proximitat és molt positiva, ja que hem rebut una forta concurrència de visitants i totes les activitats han registrat una alta participació, des de la presentació del nou vi del celler Antoni Giribet, el showcooking del xef Santi Aubach del restaurant L’Estoneta celebrant el seu trenta-cinquè aniversari o els tallers infantils i els concerts musicals”. Pané va assegurar que “els visitants que venen ho fan amb la intenció de comprar productes alimentaris de proximitat, i aquest és el millor premi que tenen els productors i elaboradors del territori que fan un gran esforç per venir, el mateix que fem nosaltres d’oferir aquest aparador per donar-los a conèixer i incrementar-ne les vendes, per tant, el nostre objectiu s’ha complert satisfactòriament”.

En la jornada d’ahir diumenge, la fira De Prop de Preixana es va completar amb la cinquena edició de la cursa i caminada Entre Cabanes, que va registrar un total de 400 participants. Es tracta d’una cita esportiva i lúdica ja consolidada al calendari. El certamen va acabar amb un dinar de cassola de tros.