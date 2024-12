L'Espai Companys amb els drets humans

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espai Lluís Companys del Tarròs va commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans amb diferents propostes centrades en la guerra civil i la postguerra que van tenir lloc dissabte i diumenge. Laia Garcia, tècnica de l’equipament, va destacar la importància de vetllar per la defensa d’aquests drets i va explicar que les tres activitats programades en aquesta ocasió estaven dedicades a una xarrada sobre Lluís Companys i el salvament de vides durant la guerra a càrrec de l’historiador Rubèn Doll-Petit; l’espectacle Les Bertranettes, de la productora Tramoia Cultura, que va proposar un viatge per descobrir la trajectòria de la violoncel·lista i jazzwoman Aurora Bertrana (Girona, 1892 – Berga, 1974), i finalment un taller de menús de guerra a càrrec de l’Estudi Freixes Pla, en el qual es va donar a conèixer menjar de supervivència durant la guerra i sobretot la postguerra espanyola. De fet, alguns dels assistents van recordar anècdotes que els explicaven els seus familiars sobre la dificultat de trobar ous, producte limitat als rics, així com oli o patata. També es van donar a conèixer lleis com la del dia del plat únic que posteriorment va derivar del que coneixem com a plat combinat. Garcia va agrair als assistents en les tres activitats, “tots de perfils molt diversos”, i va assegurar que des de l’Espai Lluís Companys continuaran commemorant cada desembre el Dia dels Drets Humans.

En un altre ordre de coses, més de tres-centes persones van participar en la primera edició de tardor del festival a2m, organitzat per l’associació cultural a2m i l’ajuntament de Tornabous. El balanç és “positiu” per la “bona acollida del públic i el descobriment de nous espais”.