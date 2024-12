La Guàrdia inaugura una exposició de quadres i làmines de Nando Farré

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació de veïns de la Guàrdia d’Urgell segueix amb el que ja s’ha convertit en una tradició: organitzar una exposició per les festes de Nadal. En aquesta ocasió, l’església vella d’aquest poble agregat de Tornabous ofereix més de mig centenar de quadres i làmines de Nando Farré, veí de Tornabous.

A l’exposició, coordinada per les veïnes Inés Oromí, Josefina Novell i Maite Mora, es poden veure quadrats i làmines pintats a l’oli i aquarel·les en què apareixen rostres pintats amb tots els detalls així com els ocells que es poden veure al parc del Reguer de Tornabous, que el mateix Nando Farré ha recuperat en els últims anys amb un grup de voluntaris. De fet, Farré és l’autor de les aquarel·les dels ocells del Canal d’Urgell que protagonitzen el calendari del 2025 de Canal Viu. A l’exposició també es pot veure un vitrall i una taula de marqueteria que ha fet el mateix Farré així com diferents fotos que mostren l’evolució del parc del Reguer des que van començar a recuperar-lo per la pandèmia de la covid.

La mostra pot visitar-se els dissabtes a la tarda i els diumenges al migdia fins al dia 4 de gener

Les organitzadores de l’exposició van destacar que “és una activitat que uneix el poble”. La inauguració va coincidir amb la visita del patge reial i hi va haver un berenar popular.