Obres a l’ajuntament per millorar l’accessibilitat

L’ajuntament d’Anglesola es troba de cap per avall. El consistori porta a terme obres per millorar l’accessibilitat de l’edifici. L’alcaldessa, Carme Miró, va explicar que els treballs se centren a habilitar un nou espai d’atenció al públic a la planta baixa i a construir un ascensor per facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda a les altres plantes de la casa consistorial on es presten serveis com l’assistència social, el jutjat de pau i el registre civil, així com serveis tècnics i d’intervenció, entre altres.

L’actuació compta amb un pressupost de 92.880 euros i es finança amb recursos propis de l’ajuntament.

Miró va explicar que és una obra “absolutament necessària” per facilitar l’accés de la ciutadania a l’ajuntament, ja que es tracta d’un edifici d’antiga construcció que presentava moltes barreres arquitectòniques per a persones amb la mobilitat reduïda. Per a l’actual equip de govern és imprescindible millorar l’accessibilitat de la ciutadania, eliminant tant les barreres físiques com aquelles que dificulten l’accés a la informació i a la comunicació.