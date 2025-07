Reparteixen equips per netejar l’orina i recollir els excrements dels gossos

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Castellserà ha posat en marxa una campanya de conscienciació, titulada Castellserà sense excrements, que té per objectiu reduir la presència d’excrements de gossos a la via pública.

D’una banda, el consistori repartirà equips amb una botella per netejar l’orina i un dispensador de bossetes en forma d’os per recollir els excrements de les mascotes al costat d’una carta entre tots els veïns propietaris d’animals.

D’altra banda, l’ajuntament col·locarà banderoles als fanals i cartells en cantonades del municipi amb missatges com “Pensa en els altres”, “Recull-la tu, ell no pot”, “Ben net, ben fet!” i “La caca embruta”.

Concretament, està previst instal·lar trenta banderoles i trenta cantoneres.

Finalment, s’ha preparat també un qüestionari que es farà a l’escola del municipi per tal de conscienciar els més petits de la casa i d’altra banda s’animarà els veïns que l’emplenin a casa seua.

Els regidors de Sostenibilitat, Pau Folguera, i de Participació, Helena Laplana, van explicar que es tracta d’una campanya de sensibilització que té com a principal objectiu “intentar disminuir la gran quantitat d’excrements que hi ha als carrers”. Ambdós van reconèixer que els recursos són limitats i, en aquest sentit, van apel·lar a la conscienciació de la ciutadania per tenir un poble net.

Per la seua part, l’alcalde, Marcel Pujol, va destacar que la presència d’excrements a la via pública és una “problemàtica molt important”, especialment en “carrers sense pavimentar i amb menys llum que es converteixen en uns autèntics abocadors”.