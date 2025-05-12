Objectiu: foment de la biodiversitat
Vallbona celebra una nova edició de Vallbonatura amb èxit de participants i ponents experts i reconeguts. El certamen busca despertar consciències entre els visitants
Vallbona de les Monges es va convertir el cap de setmana passat en un punt de trobada dels amants de la naturalesa i d’aquells que aposten per la biodiversitat. Ho van fer en el marc de Vallbonatura, un certamen que busca despertar consciències i fomentar la cura del medi ambient i la fauna i la flora del territori. En aquest sentit, compta amb reconeguts i experts ponents com va ser el cas en aquesta edició de Cori Calero, especialista en periodisme ambiental i canvi climàtic, i de Fernando Gómez, expert en tècniques de rastreig de fauna salvatge a nivell internacional. Ambdós van oferir xarrades sobre el canvi climàtic i el rastreig de fauna salvatge, respectivament.
Una altra activitat que va tenir gran èxit va ser les propostes de Poty Ambienturas per als més petits, dissabte va ser una xarrada participativa sobre les diferents espècies de cetacis i diumenge, un taller sobre fòssils i dinosaures.
La jornada d’ahir va culminar amb l’estrena de la ruta Vallbona a través de l’art en la qual els participants van descobrir els quatre murals que ha pintat Swen Schmitz d’ocells típics d’aquesta zona de la Vall del Corb com el picot garser, la mallerenga emplomallada i l’astor. El passeig per la nova ruta, que s’ha convertit en una antena del projecte de l’Enciclopèdia Mural, va comptar amb les explicacions d’Enric Morera.
Dissabte, Vallbonatura va comptar també amb una fira artesana a la plaça del Monestir.