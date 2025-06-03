Alerta i mobilització a Verdú per una fotografia falsa d’una cobra
Aquest tipus de contingut manipulat s’ha tornat cada cop més freqüent a les xarxes, aprofitant la capacitat de la IA per generar imatges hiperrealistes a partir de descripcions textuals.
Els veïns de Verdú estan esgarrifats i en alerta des d’ahir al vespre quan va començar a córrer per grups de WhatsApp i xarxes socials una imatge en la que es veu una suposada cobra enrotllada a un arbust d’una vinya acompanya d’un text en què s’assegurava que s’havia vist a Verdú. La imatge, que ràpidament es va fer viral, mostra una serp de grans dimensions perfectament visible entre les branques. Aquesta escena ha generat alarma i preocupació entre els veïns de la localitat.
L’Ajuntament de Verdú va activar ràpidament els protocols i va alertar els Agents Rurals que van obrir una investigación per aclarir els fets i van arribar a la conclusió, després de l'anàlisi a través de plataformes de verificació, de què es tractava d’una imatge falsa que havia estat creada mitjançant eines d’Intel·ligència Artificial (IA). Aquest tipus de contingut manipulat s’ha tornat cada cop més freqüent a les xarxes, aprofitant la capacitat de la IA per generar imatges hiperrealistes a partir de descripcions textuals.
L’alcaldessa de Verdú, Georgina Procter, ha explicat que quan van activar els protocols amb els Agents Rurals, la persona que suposadament havia difós la imatge ha acabat reconeixent que es tractava d’un muntatge.
En aquest sentit, Procter ha demanat “calma” a la població al mateix temps ja que la imatge no és real i que ha fet una crida a la “responsabilitat” ja que “hem utilitzat recursos públics a l’abast de tothom per aclarir uns fets que han resultat ser falsos”.
Per la seva banda, els Agents Rurals han explicat avui en un comunicat que la suposada cobra de fotografia es tractaria d'una cobra de l’Índia, i que un cop arribats al lloc, sospiten "que el relat de la persona podria no ser verídic ja que alguns detalls de la fotografia no es corresponen amb la realitat del terreny". Un cop analitzada la fotografia amb eines d'IA, es conclou que la fotografia no és real en un 96% de probabilitats.