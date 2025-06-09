La Fontana s’amplia amb el disseny d’un reconegut arquitecte
Josep Miàs idea L’Era de la Fontana, un espai amb para-sols de fulles d’acer i fusta pensat per al tardeig. Un projecte executat per un dels socis del negoci, Jordi Solana
L’emblemàtic local La Fontana de Bellpuig va estrenar dissabte passat un nou espai dirigit al tardeig. L’han batejat com L’Era de la Fontana i la seua particularitat és que ha estat dissenyat per l’arquitecte Josep Miàs, reconegut com a membre d’honor del Col·legi d’Arquitectes Americans (AIA). És autor de destacades obres com la seu de l’empresa d’il·luminació iGuzzini a Sant Cugat del Vallès i intervencions en el parc d’atraccions del Tibidabo de Barcelona com la Cuca de Llum, el mercat de la Barceloneta o la transformació del centre històric de Banyoles. Al llarg de la seua dilatada trajectòria professional, Miàs ha guanyat diferents premis nacionals i internacionals.
Jordi Solana, un dels dos propietaris de La Fontana, va explicar que “Josep Miàs va idear unes espectaculars fulles que prenen vida a través del sol, és a dir, al matí hi ha una ombra que es va movent durant el dia, i a la nit la instal·lació està il·luminada amb led de manera que la llum és indirecta”.
Solana va destacar que “es tracta d’un projecte l’element central del qual són aquestes fulles desmuntables que fan la funció de para-sols”.
“Aquest espai, amb el qual ampliem uns 300 metres quadrats el local, està afectat pel pla d’ordenació urbanística (POUM) i no podíem edificar-hi, de manera que amb l’ajuntament vam buscar un sistema compatible amb la normativa que té tota la instal·lació d’il·luminació i del reg gota a gota a terra”, va explicar.
L’execució del projecte s’ha portat a terme al taller de Solana, amb fusta i acer tallin (la superfície del qual té un aspecte d’òxid vermellós) les fulles i amb formigó el terra. Segons assenyala Solana, no requereix manteniment.
Solana va comentar que han pogut comptar amb el disseny d’aquest reconegut arquitecte per la seua estreta amistat, ja que porten diversos anys treballant junts: Miàs com a arquitecte i Solana com a ferrer. Segons Solana, “Miàs té problemes per executar els seus projectes, no troba professionals amb una ment oberta que li captin els seus muntatges, i els dos ens entenem molt bé perquè a mi m’agraden molt aquests projectes més artístics”.
Els propietaris de La Fontana van decidir crear aquest nou espai després de detectar l’estiu passat que els joves havien canviat els seus hàbits: apostaven més pel tardeig que ells es perdien, perquè la terrassa estava reservada per als sopars. Ara, amb aquest nou espai, pretenen poder donar resposta als dos públics.
L’edifici històric de La Fontana va reobrir el 2019 després de passar 25 anys tancat. Ho va fer amb tres socis dels quals dos estan actualment al capdavant del negoci: Ramon Salisi i Jordi Solana.
La temporada d’hivern tenen una plantilla d’entre 12 i 14 persones i a l’estiu l’amplien fins a 28, tots estudiants. Amb l’ampliació requereixen un mínim de quatre treballadors més.