El comerç omple el centre els divendres

Divendres passat hi va haver un tobogan i inflables d’aigua, així com bombolles gegants. - LAIA PEDRÓS

Foment Tàrrega s’ha proposat amenitzar el centre comercial de la capital de l’Urgell. Per això ha estrenat la iniciativa SuperJuliol, un conjunt d’activitats gratuïtes per a tots els públics que tindran lloc els divendres del mes de juliol per fomentar el comerç de proximitat i animar els carrers.

En la primera jornada hi va haver un tobogan i inflables refrescants, així com bombolles gegants a diferents punts del centre, com la plaça coneguda com el Laberint, el punt d’accés al carrer del Carme des del Pati i l’avinguda de Catalunya.

El divendres vinent dia 11 els visitants podran disfrutar de tallers, entre els quals hi haurà pintacares, trenes, manualitats, un racó de biblioteca i una activitat inclusiva sota el lema Orgull de ser l’Oca. El dia 18 tindrà lloc la revetlla de FiraTàrega, que presentarà la programació de l’edició de setembre i estarà amenitzada amb l’actuació itinerant de Sound de Secà i una copa de cava.

Finalment, els dies 25 i 26 se celebraran els GangaDays, dos jornades de liquidació d’estocs de la temporada d’estiu amb moltes promocions i descomptes. Hi haurà música amb DJ i granissat de llimó per a tots els que comprin.

Marta Sans, de Foment Tàrrega, es va mostrar “molt satisfeta” amb la bona acollida de la primera activitat del SuperJuliol. Va tenir lloc una setmana després d’un tardeig d’inici de rebaixes, també amb molts participants.