Via verda a Vilagrassa i més obres a Cal Trepat

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega rebrà un total de 790.000 euros del nou Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que la capital de l’Urgell destinarà a dos projectes que s’executaran l’any 2029. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va explicar que “d’una banda, rebrem 423.000 euros per construir una via verda per a vianants i ciclistes al llarg de l’avinguda de Josep Trepat Galceran fins al veí municipi de Vilagrassa. D’altra banda, hi haurà una partida de 367.000 euros per a la segona fase de la rehabilitació de l’edifici residencial de Cal Trepat”.

Així mateix, Pijuan va comentar que la futura via verda té per objectiu “facilitar la mobilitat sostenible tant dels visitants del Museu Trepat com dels treballadors del polígon que hi ha entre Tàrrega i Vilagrassa, ja que són molts els que van caminant”.

Quant a Cal Trepat, va dir que “els treballs se centraran a rehabilitar la primera planta, creant una residència d’artistes i museïtzant algunes parts. També es millorarà l’accessibilitat amb la instal·lació d’un ascensor i unes escales d’emergència per poder fer ús de la magnífica terrassa de l’edifici”.

L’alcaldessa va destacar que les subvencions no arribaran fins a l’últim exercici d’aquest nou PUOSC, previst per als anys 2025 i 2029, perquè “s’han prioritzat els municipis amb menys habitants per poder disposar de més temps per executar-los, ja que tenen més dificultats tècniques”.