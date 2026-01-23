SEGRE

El servei ferroviari es restableix amb retards i caos a Tàrrega

Un tren procedent de Terrassa, que feia més de dues hores de retard, no ha arribat a sortir de l'estació perquè el maquinista necessitava descans

Un tren amb direcció Lleida i que feia més de dues hores de retard no ha arribat a sortir de l'estació de Tàrrega (tot i que els passatgers hi han pujat) perquè el maquinista necessitava descansar.

El servei ferroviari s’ha restablert aquest divendres a Tàrrega després de dos dies d’interrupcions, encara que ho ha fet amb retards importants, diversos trens anul·lats i nombroses incidències. Un dels casos més destacats ha estat el del tren procedent de Terrassa, que havia d’arribar a Tàrrega a les 7.01 hores i ho ha fet finalment a les 9.39. Un cop els passatgers han pujat, el comboi no ha arribat a arrencar perquè el maquinista havia completat les seves hores de feina i havia de descansar. El tren s’ha mantingut aturat a l’estació fins, almenys, a la una del migdia. Als viatgers que no han optat per marxar molestos pel seu compte se’ls ha ofert transport alternatiu per carretera.

El tren ha arribat a les 9:40 i a les 13:20 encara era aturat a l'estació.

En un dia normal, entre les 7.00 i les 13.00 hores surten cinc trens de Tàrrega cap a Lleida, però avui només ho ha fet un. El tren que ha sortit de Cervera a les 7.36 ha estat l’únic que ha arribat amb puntualitat, encara que s’ha quedat aturat uns 15 minuts uns metres abans del pas a nivell perquè les barreres no baixaven.

Desconfiança entre els usuaris

La imatge que ha presentat l’estació de Tàrrega ha estat la de pocs usuaris, molts menys que en un dia habitual. Els qui s’hi han apropat ho han fet amb el dubte de si els trens circulaven o no, preparats per córrer fins a l’estació d’autobusos a la recerca d’un transport alternatiu o a l’espera que un familiar o conegut els traslladés en cotxe. La majoria ha desconfiat que el servei funcionés amb normalitat després de dues jornades de caos.

Els usuaris consultats s’han mostrat comprensius amb les demandes dels maquinistes —que reclamen més seguretat a les vies—, encara que han criticat la manca d’avís previ. Molts han assenyalat que les incidències han afectat persones que s’havien de desplaçar per motius laborals, acadèmics o mèdics. Alguns han demanat fins i tot que, si el servei no pot funcionar amb garanties, se suspengui temporalment fins que hi hagi plena seguretat i fiabilitat, ja que les interrupcions els fan “perdre el temps inútilment”.

Dol a les vies

Diversos combois han circulat amb crespons negres a la part frontal i posterior en memòria dels maquinistes morts en els accidents ferroviaris dels últims dies. Més enllà de les incidències excepcionals d’aquesta setmana, els passatgers han recordat que els retards i les avaries són una constant a Rodalies, especialment a la línia de Manresa.

