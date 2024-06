Vielha limita camions i caravanes al centre

L’àrea reservada per a camions i caravanes al pàrquing de l’antiga caserna que serà eliminada. - M. CODINAS

L’ajuntament de Vielha e Mijaran reordenarà la circulació al municipi aquest estiu. Prohibirà estacionar a l’aparcament de l’antiga caserna militar a autocaravanes, camions i qualsevol vehicle de més de 2,2 metres d’altura i gran tonatge a excepció dels autocars. Aquesta mesura entrarà en vigor el 15 de juliol. Com a alternativa, el consistori habilitarà per a aquests vehicles un espai a la zona de la Solana, a prop de la carretera de la Bonaigua.

La restricció d’estacionament al pàrquing de la caserna se sumarà als senyals que prohibeixen estacionar autocaravanes a tot el nucli urbà durant les nits, entre les 22.00 i les 8.00 hores. Val a recordar que l’ajuntament ja va limitar aquests vehicles a l’aparcament de la caserna l’hivern passat, quan temporers de l’esquí que viuen en caravanes i furgonetes acudeixen a Aran a treballar.

El consistori va reservar per a ells una sisena part d’aquest aparcament, el més gran en el nucli urbà de Vielha. La resta va quedar per a ús exclusiu de turismes i autocars.En els propers dies, el consistori instal·larà plafons informatius a les entrades de l’aparcament de la caserna per informar que només es permetran turismes. L’estacionament de vehicles de gran tonatge i més de 2,2 metres d’altura continuarà permès a la resta de carrers del municipi. Pel que fa a les autocaravanes, també poden aparcar a l’àrea privada Val d’Aran Camper Park.