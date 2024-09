Er Espitau harà 500 pròves deth virus deth papilòma uman ar an

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Era Val d’Aran despleguèc eth passat mes de junhsèga es pròves tà detectar de forma precòça eth càncer deth còth uterin en hemnes d’entre 30 e 65 ans ena Val d’Aran autant coma era Alta Ribagòrça. Ei eth prumèr territòri dera region sanitària der Alt Pirenèu e Aran en incorporar era criba dera pròva entà detectar eth virus deth papilòma uman, abans qu’era infeccion presente lesions que poguen desvolopar un càncer de còth uterin. Salut estime que des deth centre d’atencion ara salut sexuau e reproductiva (Assir) der Espitau Val d’Aran, qu’atie tanben a hemnes dera Alta Ribagòrça, s’amiaràn a tèrme ues 500 pròves annaus. Es pròves se programen des d’Aran Salut, deth Conselh Generau e damb plea competéncia en matèria de Salut, a on aguest an s’amie endauant de forma “oportunista”, mentre que passarà a èster ua criba progressiva poblacionau en an 2025.

Hònts de Salut soslinhèren qu’ei previst qu’era pròva se pogue esténer enes CAPs deth Palhars e er Alt Urgelh aguesta tardor, mentre que non i a data entara Cerdanha. En tota era region sanitària deth Pirenèu, aguesta prumèra fasa dera pròva ei dirigida a 2.134 hemnes. Cau destacar qu’enquia dia d’aué, aguesta criba s’amiaue a tèrme damb ua citologia cada tres ans, mentre qu’aguesta naua pròva, mès segura e sensibla, se poirà hèr cada cinc ans. A compdar de 2025, quan se passe a ua criba poblacionau de forma organizada, s’aufrirà era pròva a trauès des Assir o tanben se poirà hèr mejançant automòstra a trauès d’un dispositiu que se remassarà e retornarà enes farmàcies, un procès similar ath dera criba que se hè ena deteccion precòça deth càncer de còlon.Damb era metuda en foncionament d’aguest programa, que comencèc a implementar-se en 2024 ena region de Barcelona e eth passat hereuèr ena de Lhèida, Salut demore alinhada damb Euròpa entà arténher era estrategia mondiau dera Organizacion Mondiau dera Salut tà eliminar aguest tipe de càncer.