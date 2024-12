Conveni per impulsar la gastronomia aranesa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Conselh Generau i el Grèmi d’Ostalaria d’Aran treballen per impulsar la gastronomia i els productes aranesos. Recentment han formalitzat un conveni de col·laboració que inclou l’organització de dos esdeveniments. Es tracta de GastroAran, impulsat pel mateix Grèmi i que se celebrarà a la tardor, i TerSon, organitzat pel Conselh en el marc dels actes de l’Hestau Cultural.

D’altra banda, el Conselh aportarà 50.000 euros per a la construcció d’una nova oficina de turisme a Salardú, al municipi de Naut Aran, i 8.000 euros més per al canvi d’ubicació de l’actual punt informatiu. La resta de les obres les finançarà el mateix ajuntament, que a partir d’ara aportarà al Conselh la taxa turística del segon i tercer trimestre de cada any al passar a formar part de Foment Torisme.