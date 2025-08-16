Crèish er usatge der aranés tà redactar trabalhs en Institut d’Aran
Enquia16 TdR ena lengua dera Val aguest cors
Cada viatge mès estudiants der Institut d’Aran escuelhen er aranés tà redactar e deféner eth sòn Trabalh de Recerca (TdR), eth trabalh d’investigacion obligatòri de dusau de Bachelierat. Enes darrèrs quate corsi, eth numerò de trabalhs hèti integraments ena lengua pròpria dera val a passat de cinc (en 2021-2022) a sètze (en 2024-2025), un creishement qu’eth Conselh Generau interprète coma senhau deth creishent prestigi e vitalitat der aranés entre era joenessa, a despiet qu’eth sòn usatge ei encara redusit ena vida vidanta.
Aguest impuls se reflectís cada en enes Prèmis as Trabalhs de Recerca en aranés, convocadi peth Conselh des de 2021 entà incentivar e reconéisher er esfòrç der alumnat qu’òpte per aguesta lengua, cooficiau en Catalonha.
Era iniciativa cerque presitigiar eth sòn usatge en airau academic e assolidar-lo coma veïcul de coneishement.
Entà optar ath guerdon, es trabalhs an d’auer obtengut ua calificacion minima de 7 en centre e auer estat defenudi orauments. Un jurat deth Conselh avalòre tanben era qualitat lingüistica: gramatica, ortografia, lexic e sintaxi. Es prèmis, autrejadi en mai pendent er acte de graduacion, ascendissen a 250, 150 o 100 èuros, segontes era nòta finau.
Enguan, entre es títols premiadi figuren Eth descurbiment d’America per part des Europèus; Ritmes de cambi: evolucion e transformacion deth paisatge ena Val d’Aran; Es migranhes: ua condena de per vida; Volontat d’èster: era votz d’Aran e Naua gestion des contenedors en pòble de Garòs, entre d’auti. Eth listat complèt de trabalhs pòt consultar-se en www.aranes.conselharan.org.