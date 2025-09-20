Ua casa jamès abitada per èster inundabla serà un locau sociau
Bossòst adequarà aguest espaci cedit en marc d’un profitament urbanistic
En ua cantoada deth passeig Eduard Aunós de Bossòst se lhèue ua viuenda de pèira damb tet de lòsa que jamés arribèc a auer moradors. Siguec lheuada en 2009 coma viuenda pilòt d’un desvolopament residenciau qu’auie de transformar era zòna, mès es circumstàncies la deishèren sense usatge. Era sua proximitat ath barranc de Marras, en un airau inondable, la condemnèc a demorar barrada pendent mès d’ua decada. Ara, aqueth madeish immòble aurà ua dusaua oportunitat, pr’amor qu’er Ajuntament de Bossòst l’abilitarà coma locau sociau tà vesins, joeni e familhes.Era bastissa, de 118 m2 bastidi e dus nivèus, damb planta baisha e joscubèrta, serà cedida ath consistòri. Ei part deth profitament urbanistic corresponent ath nau plan d’ordenacion dera UA-5. Eth projècte a previst ues 80 viuendes, des quaus 34 seràn de proteccion oficiau, ath delà de zònes verdes, equipaments, naui vials e un sistèma idrografic d’integracion. Montse de Burgos, bailessa deth municipi, rebrembèc qu’a Bossòst li manque ena actualitat un espaci comunitari a on organizar activitats culturaus, trobades vesiaus o celebracions familhares. En aguest sens, eth consistòri a previst d’includir en pròplèu programa PUOSC (Plan Unic d’Òbres e Servicis de Catalonha) ua partida destinada a adequar er interior dera viuenda, en tot adaptar-la ara sua naua foncion. Era normativa permet aufrir usatges as bastisses en zònes inundables, tostemp e quan non se pernòcte en eres. Era cession includís ath delà d’aguest immòble ua parcèlla de mès de 400 mètres quarrats, qualificada coma viuenda plurifamilhara protegida damb capacitat entà enquia 17 pisi, e ua aportacion de 15.488 èuros. Aguesta quantitat anarà destinada a milhorar eth pati dera escòla, especiauments ena zòna d’Infantil. Eth desvolopament urbanistic supausarà ua inversion de mès d’1,8 milions d’èuros en òbres e urbanizacion e taxes. Es promotors an previst d’iniciar era venda de viuendes de cara ar an 2026.