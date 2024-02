El duo Faemino y Cansado, el 19 d’abril a la Llotja de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conegut duo còmic Faemino y Cansado actuarà al Teatre de la Llotja de Lleida el 19 d’abril vinent (21.00 hores, 30 €). Populars sobretot per les seues aparicions televisives, presentaran a Lleida l’espectacle 17 veces reloaded, carregat del seu especial humor corrosiu, intel·ligent i sovint surrealista i absurd. Carlos Faemino i Javier Cansado van fer els seus primers passos artístics oficials a l’aire lliure al parc d’El Retiro de Madrid, a començaments dels anys vuitanta. Com a espontanis, van coincidir amb artistes que també es van fer famosos, com Pedro Reyes o Pablo Carbonell. La televisió els va fer populars a partir dels noranta, fins i tot amb secció pròpia al Crónicas marcianas de Xavier Sardà.