L'Espai Cavallers s'acomiada de la mostra de Joaquín Ureña

Dos mesos després d’inaugurar-se la galeria Espai Cavallers va clausurar ahir l’exposició de l’artista lleidatà Joaquín Ureña i ho va fer amb un acte especial que va comptar amb la presència del creador, que va estar acompanyat d’amics i personalitats de la ciutat. L’arribada d’aquesta mostra a la galeria va suposar el retorn de les obres de l’artista a la capital del Segrià tres anys després de la seua última exposició en solitari en aquest espai. Un fet que, segons va explicar el pintor lleidatà a aquest diari el dia de l’estrena, va ser un moment molt feliç per a ell malgrat que no hi va poder asisitir per una indisposició. Ahir Ureña sí que va estar a l’Espai Cavallers per retrobar-se amb els seus “amics de Lleida” abans de portar l’exposició a Madrid. “Per a mi sempre és emocionant tornar a exposar a casa. Després d’estar un període en repòs, he tornat a treballar en noves obres i segur que d’aquí a un temps torno a exposar aquí”, va explicar l’artista a SEGRE. Roser Xandri, directora de la galeria, va dir que “Ureña és un artista de l’Espai Cavallers, i ho demostra la gran acollida que ha tingut aquesta mostra”.