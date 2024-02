'La petita mort', “catarsi” personal de Clara Gispert

Després de debutar el 2021 amb On and On, de jazz i músiques negres, l’artista barcelonina Clara Gispert acaba de llançar el seu segon treball, La petita mort, de pop amb pinzellades electròniques. “Soc molt permeable, no m’agrada estancar-me i ara tenia ganes d’aquest canvi”, va explicar ahir a SEGRE sobre una obra sorgida arran d’una crisi personal, “una espècie de catarsi en la qual m’he buidat per deixar espai i donar-me l’oportunitat per tornar a ser”. La petita mort és un disc conceptual en el qual Gispert presenta una col·lecció de cançons que “viatgen des de la foscor i la por a la recerca de la llum”. L’autora ha publicat les lletres en un llibre il·lustrat, amb un QR per descarregar-se les cançons.