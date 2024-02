Donen sepultura a 85 esquelets jueus del XIV i XV de Tàrrega

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega va viure aquesta setmana un trasllat pòstum. Dimarts passat, tècnics de Patrimoni de la Generalitat es van portar a Barcelona desenes de caixes amb les restes òssies de 85 esquelets jueus dels segles XIV i XV procedents de les excavacions de la necròpolis de Les Roquetes de Tàrrega. Dimecres, els esquelets van ser enterrats al recinte hebreu del cementiri de Collserola, a càrrec de voluntaris de la Comunitat Israelita de Barcelona, “complint la Mitzva d’amor al proïsme i la nostra responsabilitat històrica cap als nostres avantpassats”, com va informar a les xarxes.

L’acció, duta a terme amb cert “secretisme”, com denuncia l’historiador de l’art Albert Velasco en aquest mateix diari , va servir per completar una operació de trasllat no exempta de polèmica que es va iniciar el 2007, quan la Generalitat ja va cedir a la comunitat hebrea catalana les restes de 158 esquelets dels més de dos-cents trobats a la necròpolis.

De fet, van ser les queixes de la comunitat universitària i científica –que advocaven per un complet i exhaustiu estudi d’aquestes restes òssies– els que van permetre que es quedessin a Tàrrega els que s’han acabat traslladant aquesta setmana. Fonts del museu de la capital de l’Urgell van comentar que “mai no van ser exposats per respecte”, encara que van lamentar que “podrien haver-se fet estudis més complets”. I és que molts d’aquests esquelets són d’algunes de les víctimes de la matança de jueus “a cops” que es va perpetrar a Tàrrega en l’assalt popular al call a mitjans del XIV