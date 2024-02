Un llibre reviu l'Almacelles a cavall dels segles XIX i XX

La tarda del 5 de maig del 1908, tothom a Almacelles es va assabentar d’un terrible succés que va canviar per sempre la vida del matrimoni format per Sebastià i Pilar. Aquell fet tan esgarrifós va commocionar tot un país, i així es va recollir en la premsa de l’època. I és que ningú no podria haver-se imaginat res més cruel i despietat que el que va succeir a les golfes d’una casa, a prop de la Bassa Dolenta d’aquesta localitat del Segrià. Fa una mica més de tres anys, el lleidatà Òscar Lalana va topar amb els retalls de premsa d’aquell succés i va decidir que aquells fets –que no vol revelar perquè no es perdi la intriga– podrien convertir-se en una novel·la. El resultat es titula Cugula i l’autor la presentarà aquest diumenge a les 12.00 hores a l’Espai 3Bandes d’Almacelles. “Cugula és una novel·la històrica –un 70% del que s’hi explica està basat en fet reals– que recrea la vida entre finals del XIX i principis del XX d’una família d’arrels profundament pageses, en la qual l’eix central és el pare (Ton) i una de les seues filles (Pilar). La vida i les circumstàncies del seu entorn aniran configurant unes vivències que acabaran per desencadenar el tràgic succés que marcarà per sempre la vida de la jove”, va explicar Lalana, que des de fa tres dècades treballa com a responsable de premsa i relacions externes de l’ajuntament d’Almacelles.

Però Cugula és molt més que una història de novel·la. L’obra ofereix un ampli catàleg de dades, fets i personatges reals amb qui l’autor repassa episodis històrics de l’època a Ponent, com el boom social que va significar la construcció del Canal d’Aragó i Catalunya, l’arribada del ferrocarril o la incipient transformació d’un territori a partir de la posada en marxa del Canal d’Urgell. Lalana, que ha editat ell mateix la novel·la, amb una tirada inicial de 150 exemplars (a la venda a les llibreries d’Almacelles i la irreductible de Lleida), ha agraït la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs al comprar cinquanta llibres, que distribuirà per biblioteques de la província.