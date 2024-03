La novel·la inèdita de García Márquez surt avui a la venda

Els fills de Gabriel García Márquez van presentar ahir, juntament amb l’editorial Random House, el llibre inèdit de l’escriptor colombià, que mai no va arribar a publicar, En agosto nos vemos, i del qual el seu fill Gonzalo García va afirmar que és “una història feminista” en un acte a l’Institut Cervantes de Madrid. “No està totalment acabat per Gabo (García Márquez), ni tan polit com els seus més grans llibres, però definitivament té moltes de les seues característiques, com una prosa preciosa, el coneixement de l’ésser humà, el poder de descripció, la creació d’un personatge. I a més ens agradava molt que fos aquest personatge femení, una història tan feminista”, va afegir Gonzalo García. Tots dos successors van prendre la decisió de publicar En agosto nos vemos després de rellegir els esborranys de la novel·la, que estaven custodiats per l’editor Cristóbal Pera al Harry Ransom Center, a la Universitat de Texas, i van arribar a la conclusió que “valia la pena publicar-ho” malgrat que el mateix escriptor, en els seus últims anys amb problemes de memòria, assegurava que “no servia” o que no tenia sentit. Surt avui a la venda, dia que hauria complert 97 anys, amb una primera tirada de 250.000 exemplars. La novel·la tracta de la història d’una dona de mitjana edat “lliure, independent i de gran força” a través de la qual García Márquez explora temes tan nous com “la sexualitat” o el desig, encara que els seus fills han reconegut que “no té gaires llibres en els quals la protagonista sigui una dona” amb les característiques que té el personatge. La publicació ha despertat una enorme expectació, va assegurar l’editora Pilar Reyes, i va destacar que la història que va deixar García Márquez era completa. Va ser el 18 de març de 1999 quan es va saber que García Márquez treballava en un nou llibre. L’agent literària lleidatana Carmen Balcells va informar l’editor de García Márquez, Cristóbal Pera, que aquest tenia una novel·la inèdita a la qual no trobava el final i li va demanar que l’animés a acabar-la.