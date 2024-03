La Fira de Titelles, amb 33 obres

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 35 Fira de Titelles de Lleida, que se celebrarà del 2 al 5 de maig, ja escalfa motors amb l’objectiu de continuar sent un referent internacional per al sector teatral i, en especial, per al teatre de titelles, objectes i ombres. En aquesta ocasió, la Fira va rebre 351 propostes d’espectacles (101 catalanes, 129 de la resta de l’Estat i 121 d’internacionals), un número molt elevat que posa en evidència el bon estat de salut del certamen com a plataforma de mercat d’interès per a tots els professionals del sector. La programació, que es presentarà pròximament per complet, comptarà finalment amb la presència de trenta-tres companyies, que presentaran els seus espectacles, a més de la projecció d’un curtmetratge i una exposició, comptabilitzant d’aquesta manera un total de trenta-cinc propuestes artístiques, tantes com edicions celebrarà la Fira. Ahir, aprofitant que avui és el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la Fira de Titelles va publicar un avenç de la programació en clau de gènere, amb fins a vuit espectacles en els quals la direcció i/o autoria corren a càrrec de dones.

Així, entre les companyies catalanes destacarà la barcelonina Madame Paulette, amb The Sinner, una obra de titelles per a adults creada i dirigida per Paulette San Martín; la companyia Hilarilar Marionetas, amb The Bellhop, de Laura Cortés; i la companyia també barcelonina Carlos Gallardo, que estrenarà Cera: 500 hores de vol, amb dramatúrgia a càrrec de Dora Cantero. De la resta de l’Estat, destaquen dos companyies basques: Macarena Recuerda Shepherd, que presentarà la peça de dansa d’objectes Cosa. Intervenir un cuerpo; i Anita Maravillas, que estrenarà a Catalunya La Maestra, una obra familiar ideada per Miren Larrea.I procedents de l’estranger, la Fira de Titelles acollirà els espectacles Dracula-Lucy’s Dream, de Plexus Polaire (França-Noruega), dirigit per Yngvild Aspeli, en la seua estrena a Catalunya; Block Theatre, de la finlandesa Ko-Koo-Mo, titelles de blocs de fusta geomètrics de Roosa Halme; i Piuma, un titella de butxaca de Di Filippo Marionete (Itàlia-Austràlia), dirigida per l’australiana Rhoda Lopez i d’estrena a Espanya.