La Fira de Titelles de Lleida tindrà un dia més de programació i 33 companyies d'arreu en la seva 35a edició

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 35a Fira de Titelles de Lleida s'allargarà quatre dies, un més que en l'edició de l'any passat, i es celebrarà del 2 al 5 de maig en diferents equipaments i espais públics de la ciutat. Hi assistiran 33 companyies de l'àmbit nacional i internacional que presentaran 33 espectacles, un curtmetratge i una exposició. En total, l'organització ha seleccionat 35 propostes artístiques (tantes com anys celebra la Fira) després de rebre'n 350 en l'edició d'enguany i veure'n més d'un centenar en teatres i festivals d'arreu. Coincidint amb el 8-M, la Fira vol reivindicar el paper de les dones en les arts escèniques amb l'avançament de part de la programació. En concret, les produccions dirigides o pensades per dones.

El cartell de l'edició d'enguany és obra de Bernat Vallvé.Fira de Titelles de Lleida

Així, una de les companyies catalanes presents a la Fira serà la barcelonina Madame Paulette, que presentarà 'The Sinner', creat i dirigit per Paulette San Martin. Serà la primera vegada que aquest espectacle de titelles es farà en anglès, amb l'objectiu d'arribar als professionals internacionals que visitin l'esdeveniment. Una altra companyia catalana, Hilarilar Marionetas, presentarà 'The Bellhop', un espectacle dirigit i creat per Laura Cortés i inspirat en l'edat d'or dels grans hotels. Així mateix, la companyia barcelonina Carlos Gallardo, estrenarà a Lleida l'espectacle 'CERA: 500 hores de vol', la dramatúrgia del qual ha anat a càrrec de Dora Cantero. L'obra explora les possibilitats narratives i poètiques de la cera.

Pel que fa a l'assistència de companyies de fora de Catalunya, l'organització en destaca dues procedents del País Basc. La primera és 'Macarena Recuerda Shpherd', que representarà 'Cosa. Intervenir un cuerpo', una peça de dansa familiar que fa servir diversos objectes. La segona és 'Anita Maravillas', un altre espectacle de caràcter familiar, ideat per Miren Larrea.

En l'àmbit internacional i per a la franja juvenil, la programació inclou, entre d'altres, 'Dracula – Lucy's Dream', de la companyia francesa i noruega Plexus Polaire, que representarà per primer cop a Catalunya la seva adaptació visual del famós mite de Dràcula. La directora, Yngvild Aspeli, s'inspira lliurement en la història de Bram Stoker i dona protagonisme a les dones. També en el marc internacional i en la franja infantil, hi ha prevista la participació de la finlandesa Ko-Koo-Mo amb la seva producció 'Block Theatre'. Per la seva part, la companyia italiana i australiana Di Filippo Marionete, actuaran per primer cop a la península amb 'Piuma', el titella nou i més petit que tenen.

El certamen ha rebut enguany unes 350 propostes d'espectacles, 101 de les quals tenen segell català, 129 estatal i 121 internacional. Segons l'organització, això evidencia el bon estat de salut de la fira com "a plataforma de mercat d'interès" per a tots els professionals del sector.