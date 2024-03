La periodista lleidatana Maria Gateu debuta en la poesia amb 'Malva'

La periodista lleidatana Maria Gateu (1991) presentarà demà dissabte (12.30 h) a la llibreria la irreductible de Lleida el seu debut literari, el poemari Malva, “una reflexió sobre com la mort del meu pare em va afectar i va canviar la perspectiva que tenia sobre la família”, va explicar ahir a SEGRE. Gateu, llicenciada en Estudis Literaris per la Universitat de Barcelona i màster en Periodisme Cultural per la Pompeu Fabra, comparteix actualment la seua veu amb els oients de Ràdio Rosselló. “El 2017 va morir el meu pare i, un parell d’anys després, passat ja el dol, vaig decidir escriure sobre el sentit de la mort”, va explicar l’autora. “Des d’adolescent sempre havia escrit poesia per a mi, com un exercici literari, fins i tot durant l’època a la Universitat de Lleida tenia un blog amb poemes i participava en recitals”, va comentar sobre el seu debut en aquest gènere, en el qual “em sento còmoda”. Per això, no es quedarà aquí, ja que ja té en marxa un nou poemari. A la irreductible, Gateu estarà acompanyada per Cleofé Campuzano, autora de l’epíleg, i pel poeta Txema Martínez.