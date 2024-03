El temporal deixa més de mig metre de neu al Pirineu lleidatà

El temporal dels darrers dos dies a Catalunya ha deixat prop de 100 litres al Montseny i més de mig metre de neu nova a punts dels Pirineu i Prepirineu (63 centímetres a Espot, 60 centímetres a Malniu, 58 centímetres a Boí i 52 centímetres a Certascan), segons ha detallat aquest diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Al conjunt de Catalunya, ahir dissabte va ser el dia més plujós de l'últim mig any, des del 15 de setembre del 2023. D'altra banda, a sectors del Montseny i en d'altres punts d'Osona feia quatre anys –des del temporal Glòria de gener del 2020- que no hi plovia tant en un sol dia. És el cas de Viladrau (83,6 litres en 24 hores), Tagamanent – PN del Montseny (57,3 litres) o Muntanyola (53,7 litres).Divendres, un primer front va deixar precipitació de matinada i a primeres hores del matí, amb quantitats de 10 a 20 litres a la meitat oest de Catalunya, inferiors a l'est. En canvi, dissabte va arribar el plat fort i la precipitació va caure durant bona part del dia, moderada i persistent, avançant de sud-oest a nord-est i acumulant quantitats de més de 50 litres a sectors del vessant sud del Pirineu, Prepirineu i nord del prelitoral, sobretot al Montseny. En aquesta ocasió, la pluja va ser minsa (inferior a 5 litres) a les Terres de l'Ebre i al sud de les comarques de Ponent.

Entre els registres acumulats en 48 hores, destaquen els 98,3 litres d'Arbúcies, el 97,8 litres de Viladrau, els 81,3 litres de Sant Esteve de Palautordera, els 77 litres de Taradell, els 72,4 litres de Sant Salvador de Guardiola, els 71,9 litres de Viu de Llevata o els 70,6 litres de Castellterçol. El vessant sud del Pirineu i tot el Prepirineu han viscut la nevada més important de la temporada, amb gruixos de més de 50 centímetres de neu nova en alguns sectors d'alta muntanya. La cota de neu ha estat força variable i s'ha mogut entre un mínim de 700 metres i un màxim de 1.500 metres.

60 centímetres de neu al poble de Capdella

Els gruixos van ser molt inferiors al fons de les valls, però a les poblacions situades a major altitud es van mesurar gruixos molt importants, com és el cas de Capdella (1.430 metres), a la Vall Fosca, on es van acumular fins a 60 centímetres. També sobresurten els 30 centímetres de Viu de Llevata (1.250 metres), els 21 centímetres de Boí (1.192 metres), els 12 centímetres de Molló (1.405 metres), els 10 centímetres de Tavascan (1.128 metres) o els 8 centímetres d'Isil (1.169 metres).