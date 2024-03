Premi d'Honor de les Lletres per a l'escriptor Albert Jané

El traductor, escriptor i lingüista Albert Jané i Riera (Barcelona, 1930) rebrà el 56è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. Jané ha centrat la seua activitat professional en l’estudi i ensenyament de la llengua i la literatura infantil i juvenil, encara que també ha escrit poesia i la seua carrera està molt vinculada a Cavall fort, revista de la qual va ser director entre el 1979 i el 1997. En total ha publicat una seixantena de llibres, més de 200 obres traduïdes i més de 150 álbums de còmics traduïts com la sèrie Els Barrufets o Aquil·les Taló. El jurat va destacar ahir que Jané, que va rebre la Creu de Sant Jordi el 1990, és “un referent indiscutible en el camp de la llengua”, assenyalant que “ha treballat incansablement per la llengua catalana, amb aportacions essencials en el camp de la literatura infantil i juvenil, així com en les traduccions i adaptacions de contes, llegendes, faules, narracions populars i còmics, que han format nens i joves en la lectura en català”. “Dir Jané és posar en el focus la llengua i l’escola, en un moment com el d’ara, d’emergència lingüística en aquests àmbits”, va apuntar el jurat. “Quan en ple franquisme no es podien trobar obres que ensenyessin el català, va publicar Signe i, posteriorment, van venir molts més estudis, gramàtiques i diccionaris”. També va remarcar la seua tasca a la revista Cavall fort pràcticament des de la seua creació, que va dirigir durant gairebé dos dècades. Moments després d’anunciar el reconeixement, Jané es va mostrar sorprès i emocionat. “Ho veia molt lluny però els anys passen. M’emociona i m’aclapara”, va assegurar. Sobre l’ús social del català, es va mostrar preocupat. El lingüista va lamentar que les emissores públiques “donen massa protagonisme als enemics de la pàtria”. Jané va opinar també que els pares haurien de parlar més català als seus fills per garantir-ne la continuïtat. “Abans hi havia pares que parlaven en castellà als fills perquè quedava com a més refinat. Ara és al revés, els fills parlen el castellà als pares”, va assegurar. La cerimònia de lliurament tindrà lloc el 17 de juny al Palau de la Música.