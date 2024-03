L'IEI 'reestrena' la biblioteca

L’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida va reobrir ahir al públic la biblioteca hemeroteca, un servei referent històric en documentació local que feia quatre anys que era tancat. Primer va ser la pandèmia de covid, que va provocar el març del 2020 el confinament i el tancament cultural. Un tancament que posteriorment es va enllaçar el 2022 amb diversos treballs de restauració i reformes a la segona planta de l’edifici i que l’any passat es va allargar al descobrir-se danys ocults a les bigues. De fet, la reobertura d’ahir va ser la segona en els últims anys, ja que ja es va estrenar a començaments del 2017, després d’una primera fase d’obres a l’edifici, que van arrancar a finals del 2013. Durant aquests últims anys de clausura, s’ha avançat en l’estudi i la digitalització del fons de més de 60.000 documents.

El president de la Diputació i de l’IEI, Joan Talarn, va visitar la biblioteca hemeroteca acompanyat de la vicepresidenta, Estefania Rufach, i del nou director de la institució, Andreu Vàzquez. Talarn va destacar que aquest servei “constitueix el millor conjunt documental per explicar la història de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran”. També van inaugurar a la sala Zona Zero l’exposició Pergamins, que exhibirà fins al 12 de maig una selecció d’un dels tresors del servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental: 18 pergamins dels segles XV al XVII del fons de l’antic Hospital de Santa Maria, actual seu de l’IEI.

Segon festival Bmoll, amb música en piscines i llocs singulars

■ L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir la presentació de la segona edició del festival Bmoll, un cicle que durant els mesos d’estiu acollirà concerts d’artistes i grups de Ponent en piscines municipals, cellers i espais singulars dels municipis participants. Organitzat per Paupaterres Produccions i la col·laboració de la DO Costers del Segre, l’any passat el festival va arrancar amb quatre cites en piscines de localitats com Golmés, Altet, Verdú i Preixana. Aquest estiu vinent, l’objectiu és arribar a una trentena d’actuacions des de l’abril i fins a finals d’octubre.