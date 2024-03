Dusminguet oferirà un concert a les Borges pel trenta aniversari de Slàvia

Dusminguet, el grup barceloní format per Joan Garriga, Martí Vilardebò i Dani Portavella, es reunirà de nou el 22 de juny vinent per oferir un últim concert que servirà per celebrar el 30 aniversari de la Cafeteria Slàvia de les Borges Blanques. El concert tindrà lloc a les 23.00 hores al parc el Terrall de la capital de les Garrigues. També actuaran la xaranga La Catxibanda (21.00 hores) i els DJ de Ponent Roots, que tancaran la nit. En aquestes tres últimes dècades, Slàvia ha dinamitzat la comarca amb més de 2.000 concerts d’artistes com Manu Chao, Oques Grasses, Ferran Palau, Paco Ibánez, Pau Riba o Marina Rossell, “sense rebre mai cap subvenció”, segons els organitzadors. Van explicar també que les ganes de donar suport als responsables de Slàvia i a tot el que significa aquesta trinxera cultural va ser el detonant d’aquesta reunió puntual de Dusminguet, un dels grups més influents de la cultura popular de finals dels anys 90 i principis dels 2000. El grup va anunciar la dissolució el gener del 2004 i el seu últim concert va tenir lloc l’1 de novembre de l’any 2003 a Balaguer.

Les entrades tenen un preu de vint euros i ja es poden adquirir a través de la pàgina web de Slàvia.