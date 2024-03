Els lleidatans Pàmias i Prenafeta i l'Any Estellés, al festival Poesia Lleida

La tercera jornada del festival Poesia Lleida va tenir ahir un doble pol d’atracció: d’una banda, dos autors lleidatans de generacions diferents, Jordi Pàmias i Jordi Prenafeta, i per una altra, una sessió dedicada al valencià Vicent Andrés Estellés. De tota manera, l’àmplia programació del certamen va arrancar a mitja tarda amb una singular proposta SubVERSiva. Així es titulava el recital poètic a cavall de la poesia slam, la polipoesia i la poesia escènica que van protagonitzar a la plaça de l’Escorxador Olza Olzeta i Laia Claver, amb una posada en escena minimalista i un marcat to feminista i reivindicatiu. Ambdós poetes van interpretar textos i cites de poetes i pensadores feministes de la història, juntament amb textos propis.

El festival es va traslladar després al Cafè del Teatre, on el poeta de Guissona Jordi Pàmias i el lleidatà Jordi Prenafeta van oferir el recital Dues veus per una terra. La vetllada va culminar amb la sessió Amants com nosaltres, en el marc del centenari de Vicent Andrés Estellés, amb la presència de tres autors valencians: Josep Ballester, guanyador del Premi Vallverdú 2018 d’assaig i del Maria-Mercè Marçal 2021 de poesia; Maria Josep Escrivà, autora de l’antologia poètica La casa sota la lluna, publicada l’any passat a Pagès Editors; i la comissària de l’Any Estellés, Àngels Gregori.

D’altra banda, el poeta i activista cultural lleidatà Carles M. Sanuy retrà avui (19.30 h) homenatge a Estellés en el recital L’Hotel París, al costat d’un quartet de jazz, a la biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer. Repetirà l’espectacle dissabte a la sala Antares de Lleida (22.30 h).