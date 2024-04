Jordi Garreta i Alèxia Pascual protagonitzaran l'últim 'Mar i Cel' que tancarà la carrera de Dagoll Dagom

detail.info.publicated acn

Dagoll Dagom ha presentat aquest divendres el repartiment de la nova i última reposició de l'icònic musical 'Mar i Cel' que tornarà el setembre al Teatre Victòria de Barcelona. Jordi Garreta, com a Saïd, i Alèxia Pascual, com a Blanca, encapçalaran el repartiment del nou muntatge que estarà dirigit per Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel. L'equip es completarà amb els actors Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna o Xavi Fernández. La nova producció suposarà el comiat definitiu de Dagoll Dagom dels escenaris després de 50 anys de carrera. Precisament, la companyia ha anunciat la celebració d'una gala en el marc del Festival Grec 2024 amb la representació de les escenes i cançons més emblemàtiques, una exposició i un catàleg commemoratiu.

El nou Mar i Cel tindrà 20 intèrprets i una orquestra formada per 13 músics. A banda de la 3a finalista de la 2a temporada d''Eufòria' de 3Cat Alèxia Pascual i l'actor en sèries com 'Cuéntame como paso' o 'Moebius' Jordi Garreta, Abel García s'ocuparà del paper de Joanot, Albert Gràcia com a Hassèn, Berta Luna farà d'Idriss i el més que clàssic Xavi Fernández repetirà al musical com a Don Carles.

Eloi Gómez farà el paper de Ferran i Arquebisbe Ribera; Clara Renom com a mare de Saïd i Teresa; Sergio Escribano com a Malek i Soldat; Candela Díaz com a Maria i Dona Morisca; Esteve Roig com a Osman i Soldat; Cisco Cruz com a Salam, Baró de Dènia i Soldat; Albert Mora com a Felip II Rei d'Espanya, Albanès i Soldat; Anna Alborch com a Reina Margarida d'Àustria, Carme i Dona Morisca; Bittor Fernández com a Felip, Duc de Lerma i Caporal; Ester Aparicio com a Saïd nen i Montserrat; Carme Giner com a Rosa i Dona morisca; Biel Llongueras com a Adberrahïm i Idriss II; Guillem Ripoll com a Mut i pare de Saïd i Guillem Fole com a Mohamed i Soldat.

En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), l'actriu Alèxia Pascual ha assegurat que fer el paper de Blanca és una "responsabilitat immensa" i que això li genera "nervis" i "il·lusió". Conscient que el gran públic la reconeix pel programa de televisió, Pascual ha recordat que la seva formació és de teatre musical i que el primer projecte d'aquest art sigui 'Mar i Cel' és "el que sempre havia somiat".

Després d'haver superat un procés de càsting "duríssim", Pascual ha dit que el seu repte d'ara és eliminar-se pressió perquè sap que hi ha molta "expectativa" al voltant del seu personatge. "El repte més gran és treure'm pressió de sobre per ser lliure com actriu i poder estar ben connectada amb el personatge", ha expressat.

El seu company de viatge emocional i vivencial, Jordi Garreta, que fa el paper de Saïd, ha dit que l'aventura teatral de 'Mar i Cel' és un "somni meravellós". "Tinc moltes ganes de posar el meu granet de sorra en una història que és preciosa", ha afirmat. Garreta ha explicat a l'ACN que vol enfocar el personatge d'en Saïd amb molta "veritat" i sent conscient del que està succeint actualment al planeta.

Per la seva banda, Berta Luna és l'actriu escollida per portar el pes d'un dels personatges més entranyables del musical, Idriss. A banda de compartir opinió amb la resta d'equip artístic que participar de la producció és "un somni", Luna ha recordat que el seu paper és molt "exigent" musicalment amb "alts i baixos" i "harmonies complexes".

La codirectora de 'Mar i Cel' i productora executiva de Dagoll Dagom, Anna Rosa Cisquella, ha admès que el procés de càsting ha estat complex amb més d'un miler d'aspirants als papers. A banda de trobar els millors artistes, la direcció ha buscat aquells que tinguessin major encaix amb la resta de l'equip i que quadressin amb la diversitat "física i generacional" dels pirates i musulmans a qui han de representar dalt del popular vaixell.

El musical, que ha fet entre 1988 i 2016 més de 1.300 funcions i ha estat vist per més 1,2 milions d'espectadors, ja ha venut més de 75.000 entrades anticipades. Albert Guinovart tornarà a estar al capdavant de la música d'unes partitures que va composar amb 24 anys. Qui tampoc hi faltarà serà l'històric vaixell, que amb 36 anys s'actualitza en cada retorn de la història d'Àngel Guimerà. Precisament, el muntatge veurà la llum de nou coincidint amb la commemoració del centenari de la mort del dramaturg.

'La gran nit de Dagoll Dagom'

La commemoració dels 50 anys de trajectòria i comiat de Dagoll Dagom arrencarà amb la gala commemorativa 'La gran nit de Dagoll Dagom' l'11, 12 i 13 de juliol al Festival Grec.

El director Daniel Anglès dirigirà una vetllada durant la qual sonaran les músiques i s'interpretaran les cançons més conegudes de la història de la companyia. Amb més de 100 actors a escena, el particular muntatge comptarà amb la col·laboració de Pep Cruz, Elena Gadel, Àngels Gonyalons, Ivan Labanda, Ferran Rañé i Nina però també amb la participació de noms com Víctor Arbelo, Roger Berruezo, Anna Castells, Mariona Castillo, Jordi Coll, Xavi Fernández, Guillem Fole, Elena Gispert, Eloi Gómez o Carlos Gramaje.

La commemoració es completarà amb una exposició al vestíbul i diferents espais del Teatre Victòria que repassarà la trajectòria de Dagoll Dagom a través de fotografies, textos evocadors, materials i vestuaris. També hi haurà un catàleg commemoratiu i l'edició d'un disc en format vinil on hi haurà immortalitzats els ja himnes de la històrica companyia de Cisquella, Bozzo i Periel.